Evo kako je predsjednik Sabora čestitao Sari Kolak na zlatu

Zlatna olimpijka Sara Kolak ispisala je novu stranicu povijesti osvojivši naslov europske prvakinje u bacanju koplja — svoju prvu veliku medalju nakon punih deset godina i slavlja na Olimpijskim igrama te brončanoga odličja na Europskom prvenstvu 2016. godine.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je čestitku Sari Kolak na osvojenom naslovu europske prvakinje u bacanju koplja na Europskom prvenstvu u atletici u Birminghamu.

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“Poštovana i draga Sara, u ime Hrvatskoga sabora i osobno od srca Vam čestitam na osvojenom naslovu europske prvakinje u bacanju koplja na Europskom prvenstvu u Birminghamu. Deset godina nakon olimpijskog zlata u Rio de Janeiru ponovno ste se vratili na pobjedničko postolje velikog natjecanja, što je velika nagrada za sav Vaš uloženi trud, odricanje i upornost. Sjajnim hicem upravo u najvažnijem trenutku sezone pokazali ste iznimnu koncentraciju, odlučnost i kvalitetu te se zasluženo popeli na europski atletski vrh. Takav povratak, nakon brojnih izazova koji su Vas kroz karijeru pratili, svjedoči o snazi, ustrajnosti i vjeri u vlastite mogućnosti, na čemu Vam posebno čestitam”, stoji u čestitki predsjednika Hrvatskog sabora.