Gattuso nakon šokantnog ispadanja: ‘Ovo je težak udarac, preuzimam odgovornost’

Podijeli :

Daniele Buffa Image nella via Guliver

Gennaro Gattuso doživio je težak udarac na klupi rimskog kluba - Lazio je već u prvom kolu Talijanskog kupa neočekivano ispao na domaćem terenu od drugoligaša Mantove porazom 0:2.

Nakon neuspješne epizode u Hajduku te neuspjeha na klupi reprezentacije Italije, bivši talijanski reprezentativac loše je otvorio i svoju novu dionicu u Rimu.

Mantova je na Olimpicu povela u 75. minuti pogotkom Francesca Ruocca, dok je konačnih 0:2 u sudačkoj nadoknadi iz protunapada potvrdio Ismael Cajazzo.

Nakon utakmice Gattuso je u izjavi za Sportmediaset preuzeo potpunu odgovornost za poraz:

“Ovo je težak udarac. Ispravno je da stanem pred vas, ali sada je vrijeme za tišinu i rad. Preuzimam punu odgovornost. Znali smo da nas čeka puno posla. Trenutno boli i moramo se ispričati. Idemo dalje, a ja čvrsto stojim uz ove dečke koji daju sve od sebe.”

Strateg rimskog kluba naglasio je kako je momčad zakazala u pristupu tijekom prvog dijela utakmice:

“Moramo napredovati u puno segmenata. Ovo boli, ali moramo ostati jaki. Istina je da smo imali prilike, no u prvom poluvremenu nismo ništa radili do kraja – bili smo nedovoljno agresivni i ostavljali smo im previše prostora. Radije bih da igrači stvaraju prilike i promašuju, nego da gledam ovo. Od prvog dana znamo da moramo biti jedinstveni i raditi. Iz ove situacije možemo izaći samo trudom i željom da odigramo dobru sezonu.”

Na pitanje o potrebnim pojačanjima u prijelaznom roku, Gattuso je poručio da fokus mora ostati na postojećem kadru:

“Danas tema nije tržište, nego igrači koji su igrali. Lako je reći da nam nedostaje ovo ili ono. Sada nam treba odgovornost, a onda ćemo vidjeti što će se dogoditi idućih dana. Dečki dobro rade i imaju veliku želju. Puno toga smo promijenili i nadamo se da ćemo preokrenuti ovu dinamiku.”

Kako u novoj sezoni ne nastupa u europskim natjecanjima, Lazio se nakon ranog ispadanja iz Kupa u potpunosti okreće prvenstvenim obvezama u Serie A, gdje u prvom kolu 24. kolovoza gostuje kod Bologne.