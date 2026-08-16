Podijeljene medalje u maratonu na Europskom prvenstvu, slavili Nijemac i Finkinja

Finkinja Alisa Vainio i Nijemac Amanal Petros pobjednici su ženskog odnosno muškog maratona na Europskom atletskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu.

Vainio je dominirala je u ženskoj konkurenciji u nedjelju, ostvarivši vrijeme 2:22:26, ​​dok je Nijemac Amanal Petros odnio pobjedu u muškoj utrci (2:09:11).

Kao velika favoritkinja, 28-godišnja Finkinja dominirala je utrkom, srušivši rekord prvenstva i završivši s gotovo pet minuta prednosti ispred Mađarice Lili Anne Vindics-Toth (2:27:21) i Britanke Abbie Donnelly (2:27:33).

U muškoj utrci, Nijemac Petros, koji je na Svjetskom prvenstvu u Tokiju završio drugi, izgubivši za samo tri stotinke sekunde u foto-finišu od Tanzanijca Alphoncea Felixa Simbua, zadržao je neizvjesnost nešto duže. Nakon 25 km, Petros je krenuo u samostalni napad, stvorivši prednost od 25 sekundi u odnosu na skupinu pratitelja do sljedećeg kruga te je povećavši na 50 sekundi na oznaci od 30 km.

Talijan Pietro Riva završio je drugi (2:09:18), ispred Izraelca Gashaua Ayalea (2:09:21).