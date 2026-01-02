Dominantni Luke Littler ispisao povijest i ušao u treće uzastopno finale Svjetskog prvenstva

Podijeli :

AP Photo/Dave Shopland via Guliver

Luke Littler prikazao je dominantnu igru te je s 6-1 pobijedio Ryana Searlea i plasirao se u finale Svjetskog prvenstva u pikadu u petak navečer.

Osamnaestogodišnjak je bio na svom vrhuncu dok je lagano došao do svog trećeg uzastopnog finala Svjetskog prvenstva u pikadu, s prosjekom od 105 bodova, 10 maksimuma (180) i najvišim izlaskom sa 110 bodova u pobjedi nad Searleom.

Littler je sada tek četvrti igrač u povijesti koji se plasirao u tri uzastopna finala Svjetskog prvenstva u pikadu, pridruživši se Dennisu Priestleyu, Philu Tayloru i Garyju Andersonu.

Searle je pokušao pružiti otpor, ali nije iskoristio svoje prilike jer je Littler pokazao svoju nemilosrdnu preciznost na vanjskom prstenu, pogađajući 59% i redovito završavajući na topsu (dvaput 20), čime je i okončao meč.

Littler je tako okončao najbolji turnir u karijeri Ryana Searlea, koji se penje na novu najvišu poziciju na svjetskoj ljestvici – osmo mjesto.

Nastup 38-godišnjaka još je impresivniji zbog njegovog nedavnog otkrića da boluje od autosomno dominantne optičke atrofije – očnog oboljenja zbog kojeg često ne vidi gdje je strelica završila. To ga nije omelo te je na putu do polufinala izgubio samo dva seta.

No, onda se susreo s posve drugačijim izazovom u Littleru, koji je prikazao majstorsku predstavu i plasirao se u treće uzastopno finale.

Littler priznao je da nije bio zadovoljan početkom, jer je brzo pao u zaostatak od 1-0.

“Pao sam u zaostatak od 1-0 i nisam bio najsretniji. Mislio sam da nisam igrao baš dobro. Svi znaju da samo želim povesti 1-0 i ući u vodstvo.”

Također je pohvalio Searlea, koji je svojim podvizima u Alexandra Palaceu postao miljenik publike.

“Rekao sam si ‘pronaći ćeš ritam’ i otišlo je na 1-1, 2-1, 3-1 i tako dalje. Veliki pozdrav Ryanu. Odigrao je nevjerojatan turnir. Može biti ponosan.”

U drugom polufinalu Gary Anderson se suočava s mladom zvijezdom u usponu Gianom van Veenom, nakon što je 23-godišnji Nizozemac u četvrtak navečer s 5-1 svladao bivšeg prvaka Lukea Humphriesa.