Dinamo izgubio od aktualnog prvaka HMNL-a i ispao iz borbe za naslov

Foto: MNK Novo Vrijeme

U ponedjeljak navečer se u Zagrebu odigrala "majstorica" četvrtfinala SuperSport HMNL-a između Fustala Dinama i Novog Vremena. Iako je Dinamo poveo, kao i u drugoj utakmici, do pobjede od 6:3 je na kraju došla momčad iz Makarske.

U petoj minuti za vodstvo Dinama zabio je Mateo Mitrović, no prednost je trajala nepunu minutu jer je Taras Korolišin zabio za 1:1. Samo dvije minute kasnije Vitor Lima, naturalizirani brazilski Hrvat, doveo je aktualne prvake u vodstvo.

Do kraja poluvremena Novo Vrijeme zabilo je još jedan gol, a on je bio djelo hrvatskog reprezentativnog vratara Ante Piplice koji je loptu poslao u svoju mrežu za 3:1 Makarana na poluvremenu.

Dinamo je u 29. minuti najavio povratak u susret golom Nevena Zonjića za 3:2. Iako su pritisnuli Novo Vrijeme, u 34. minuti su gosti nakon obrane Filipa Baškovića odjurili u kontru koju su na sjajan način završili Lima i Korolišin. Brazilski Hrvat odigrao je loptu za Ukrajinca koji mu je loptu vratio petom da bi mu Lima još jednom dodao, a onda je Korolišin zabio u praznu mrežu za 4:2.

Matija Đulvat brzo je reagirao i nakon minute odmora krenuo je u igru s golmanom igračem. To se Dinamu isplatilo tri minute i četiri sekunde prije kraja kada je Filip Novak zabio za 4:3 i nadu zagrebačke ekipe.

Ipak, Novo Vrijeme se ubrzo stabiliziralo u obrani i nešto manje od dvije minute prije kraja je Toni Jelavić ukrao loptu i preko cijelog terena pogodio za 5:3. Konačnih 6:3 postavio je Lima 13 sekundi prije kraja.

U polufinalu će Novo Vrijeme igrati protiv pobjednika serije između Rijeke i Crnice. Tamo se treba odigrati “majstorica” koja je na rasporedu u utorak od 19 sati.