Božićna rapsodija ide dalje: Omiljeni pikadist nakon drame izborio treće kolo

(AP Photo/Kin Cheung) via Guliver Image

Posljednji meč popodnevnog termina donio je pravi Božićni ugođaj u Aleksandrinoj palači. Na scenu je stupio “Rapid” Ricky Evans koji izlazi s Božićnom pjesmom “Merry Christmas, everyone”. Njegov protivnik bio je James “The Machine” Wade koji je bio igrački favorit, ali ne i miljenik publike u ovom meču. Na kraju je do pobjede u dramatičnom meču došao Evans s 3-2 u setovima.

Od početka se vidjelo da je ovaj meč nešto čudniji od drugih. Nijedan igrač nije uspijeavo sačuvati prednost prvog bacanja za osvajanje seta. Evans je napravio break za 1-0 i 2-1 u setovima dok je Wade svoje breakove radio za 1-1 i 2-2. Kvaliteta igre je oscilirala, a o svemu je odlučivao dramatičan peti set.

Wade je tamo imao prednost prvog bacanja, ali nije ju obranio jer je “Rapid” napravio break izlazom na 144. Imao je “The Machine” strelicu za 1-1, ali je promašio dvostruko 13 i Evans je uspio zatvoriti 89 za 2-0 i dolazak na korak od trećeg kola. Wade je ostao na životu zatvorivši 60, ali morao je potom i break napraviti kako bi se u potpunosti vratio.

Evans je promašio čak šest meč-strelica i Wade se uspio vratiti i odvesti meč u fazu gdje se igra na dvije razlike. Nakon drame petog lega Ricky je uspio pogoditi dvostruko dva za novi break i novo bacanje za pobjedu. Imao je “Rapid” još jednu meč-strelicu, ovaj put na dvostrukom 16, no ni to nije iskoristio. Wade je potom izašao na 94 za nastavak drame.

U sedmom legu nije bilo drame jer je tamo Wade uspio obraniti prednost prvog bacanja za velikih 4-3. Wade u osmom legu nije uspio pogoditi dvostrukih pet za pobjedu i Evans je preživio i poravnao na 4-4, a onda je napravio i break za 5-4. Ovaj put je “Rapid” uspio doći do pobjede s pogođenih dvostrukih 16 za 3-2 u setovima.

U trećem kolu igrat će protiv pobjednika meča između Charlieja Manbyja i Adama Sevade. Tamo Evans neće biti u Božićnom ruhu jer sada slijedi pauza od pikada, a turnir se nastavlja nakon Božića. Očekuje se da će “Rapid” tada izaći s Madonninim hitom “Like a prayer” kao što je to napravio lani protiv Roba Owena.