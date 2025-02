Blanka Vlašić izabrala Dinamovca prije igrača Hajduka: ‘Nemojte me istući’

Podijeli :

AP Photo/Charlie Riedel via Guliver

Izbor najboljih sportaša uvijek izaziva rasprave, a o toj temi govorila je i Blanka Vlašić (41). Legendarna skakačica u vis sudjelovala je u igri eliminacije, u kojoj se između dva ponuđena kandidata bira jedan, sve dok ne ostane konačni pobjednik.

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju na taj je način došla do zaključka da je Luka Modrić najbolji hrvatski sportaš.

Tijek njezinog izbora izgledao je ovako:

Ivano Balić ili Marko Livaja – Ivano Balić

ili – Ivano Balić ili Goran Ivanišević – Goran Ivanišević

ili – Ivano Balić ili Dražen Petrović – Dražen Petrović

ili – Dražen Petrović ili Mirko Filipović – Dražen Petrović

ili – Dražen Petrović ili braća Sinković – braća Sinković

ili – Braća Sinković ili Davor Šuker – braća Sinković

ili – Braća Sinković ili Mate Parlov – braća Sinković

ili – Braća Sinković ili Luka Modrić – Luka Modrić

Nakon što je na kraju izabrala Modrića, Vlašić je uz smijeh poručila: “Nemojte me istući.”

Modrić je rekorder Reala i vođa reprezentacije

Modrić je rekorder Reala s osvojenih 28 trofeja. Iako je ušao u 40. godinu života, i dalje kao kapetan nastupa za kraljevski klub te, prema španjolskim medijima, želi ostati još jednu sezonu.

Uz to, ostvario je povijesne uspjehe s hrvatskom reprezentacijom, koju je predvodio do srebra i bronce na Svjetskim prvenstvima, kao i do srebra u Ligi nacija. Njegova nevjerojatna karijera potvrđena je 2018. godine, kada je osvojio Zlatnu loptu, prestižno priznanje za najboljeg nogometaša svijeta.