Bivši svjetski prvak poludio na protivnika: ‘Kao da se nada da će mu Harry Potter pomoći’

xChristophxHardtx via Guliver Image

Michael Smith je 2023. godine nakon dugog čekanja osvojio Svjetsko prvenstvo u pikadu. Očekivala se potom njegova dominacija na pikado sceni, ali popularno zvani "Bully Boy" potonuo je ponajviše zbog ozljeda.

Iako se u posljednje vrijeme vratio boljim izdanjima, tu i tamo se potkrade neki poraz kao u kvalifikacijama za PDCEuropeanTour 1. Izgubio je od Mickeyja Mansella, a za sve je okrivio sporost iskusnog Sjevernog Irca.

“Ne mogu zamisliti da netko to radi da pobijedi u meču. Zvončica neće doći i izvući tvoje strelice za tebe. Nema potrebe stajati i gledati u ploču 15 sekundi. Grozan mentalitet i grozan igrač”, napisao je Michael Smith na svom Facebook profilu.

Kako prenosti Live Darts, Smith je naknadno dodao još jednu zanimljivu izjavu:

“Njegovo bacanje me ne smeta, smeta me to što stoji i gleda u svoje strelice 15 sekundi nadajući se da će Harry Potter izvesti čaroliju i maknuti jednu od njih.”