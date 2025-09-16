Šok za Srbiju i Ivanu Španović: Aktualna svjetska prvakinja zapela u kvalifikacijama

Podijeli :

Michal Laudy by Guliver

Svjetsko prvenstvo u atletici, koje se održava u Tokio, ušlo je u završnu fazu, a domaća je publika s velikim zanimanjem pratila nastup Ivana Španović.

Iako je na prvenstvo došla kao aktualna svjetska prvakinja u skoku u dalj, ovog puta se odlučila okušati u troskoku, čime je započela novo poglavlje svoje atletske karijere.

Međutim, Ivana se nije uspjela plasirati u finale. Nakon dva slabija skoka našla se u nezavidnoj poziciji, a ni posljednjim, trećim pokušajem nije uspjela popraviti rezultat. Skočila je 13,66 metara, što joj je donijelo 14. mjesto i značilo kraj natjecanja bez borbe za medalje.