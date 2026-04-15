Povećava se iznos nagrada na Dijamantnoj ligi ove godine

Dijamantna liga je u srijedu objavila da će 2026. godine povećati individualne nagrade najviše razine u odabranim natjecanjima, proširujući broj disciplina koje nude povećane isplate, a istovremeno održavajući ukupni nagradni fond na 9,24 milijuna dolara.

Prema novoj strukturi, svaki će miting uključivati ​​osam disciplina ‘ Dijamant+ ‘ – odabranih natjecanja koji nude povećane nagradne fondove – čime će se povećati broj događaja u kojima se sportaši mogu natjecati za najveće isplate.

Broj disciplina Dijamant+ udvostručit će se s četiri na osam na svim susretima.

Osam disciplina na svakom susretu uključivat će dva sprinta ili utrke s preponama, dvije utrke na duge ili srednje staze, dva terenska događaja i dvije druge discipline, sve podjednako raspoređene između muških i ženskih sportaša.

“Ova nova struktura omogućuje sportašima iz šireg raspona disciplina da povećaju svoju zaradu u 2026. godini, a istovremeno jamči ravnopravnost spolova”, objavili su organizatori.

Sportaši će moći zaraditi do 20.000 dolara na mitinzima Dijamantne lige i do 60.000 dolara u finalu, što su najviše pojedinačne nagrade u 17-godišnjoj povijesti ovog atletskog natjecanja.

Osnovna razina pojedinačnih nagrada ostat će nepromijenjena, a natjecatelji će moći zaraditi do 10.000 dolara na mitinzima i do 30.000 dolara u finalu.

Sezona Dijamantne lige 2026. započet će 16. svibnja u Šangaju/Keqiao, a kulminaciju predstavlja dvodnevno finale u Bruxellesu 4. i 5. rujna.