Vlašić dao kratak i jasan odgovor na pitanje ostaje li u Torinu

Nogomet 15. tra 2026
Nicolo Campo via Guliver

Hrvatski reprezentativac nije oklijevao s odgovorom.

Ofenzivni veznjak Torina, Nikola Vlašić proveo je u srijedu sat i pol s navijačima. Sa suigračem Alieuom Njiejem (20) u klupskoj trgovini u centru Torina potpisivao je autograme i fotografirao se s više od 500 okupljenih navijača.

Kada ga je jedan od navijača upitao ostaje li u klubu, Vlašić je bez oklijevanja rekao “Da”, piše Tuttosport.

Ugovor Vlašića s Torinom traje do ljeta 2027. godine. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na devet milijuna eura. Ranije u karijeri nastupao je za Hajduk, Everton, moskovski CSKA i West Ham.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet