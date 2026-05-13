Olimpijska pobjednica Mahučih stiže na Hanžeka, imamo i jake domaće predstavnike!

xxGoranxMehkekx via Guliver

Ovogodišnje, 76. izdanje međunarodnog atletskog mitinga u Zagrebu, Memorijal Borisa Hanžekovića održat će se od 24. do 26. lipnja, a direktor mitinga Natko Bošnjak na uvodnoj je konferenciji za medije kazao kako će naglasak biti na domaćim natjecateljima kojima će se nastojati osigurati što jača konkurencija.

Tijekom prva dva dana mitinga, 24. i 25. lipnja, natjecanja će se održati pored zagrebačkih fontana. Prvoga dana na Zagreb City Challengeu uz hrvatsku uzdanicu Janu Koščak u skoku u vis nastupit će i jedna od najvećih zvijezda svjetske atletike, aktualna svjetska i olimpijska pobjednica te svjetska rekorderka Ukrajinka Jaroslava Mahučih, dok je drugi dan već tradicionalno rezerviran za Memorijal Ivana Ivančića na kojem će nastupiti ponajbolji bacači kugle, već sada je potvrđen nastup Amerikanca Joea Kovacsa i Novozelanđanina Toma Walsha.

Središnji događaj ipak će se održati na stadionu Mladosti uz Savu 26. lipnja gdje će se održati većina disciplina.

“Birali smo discipline u kojima imamo najbolje hrvatske predstavnike, tako ćemo opet gledati našu kraljicu diska Sandru Elkasević, pa Saru Kolak, Matiju Gregorića, Sandra Bloudeka, Filipa Pravdicu, Roka Farkaša, Miju Wild, Ninu Vuković”, kazao je Bošnjak dodavši kako će i ove godine jedan od središnjih događaja biti memorijalna utrka na 110 metara s preponana.

“U utrci će nastupiti aktualni svjetski prvak, Amerikanac Cordell Tinch. Kako on u karijeri ima i rezultat 12.99 trčan po kiši, a osobni rekord mu je 12.87, nadamo se kako bi mogao napasti i rekord mitinga koji sa 12.98 još od 1999. drži Mark Crear”, dodao je Bošnjak.

Na mitingu će nastupiti i dvoje perspektivnih hrvatskih višebojaca, Jana Koščak (19) i Roko Farkaš (21), još uvijek aktualni svjetski juniorski prvaci u sedmoboju i skoku u dalj.

Koščak i Farkaš upravo su odradili trotjedne pripreme za novu sezonu u Portugalu te se vesele nastupu u Zagrebu.

“Po prvi ću se put natjecati s Jaroslavom i nadam se kako će to biti pozitivno iskustvo, da će me ona pogurati do dobrog rezultata. Prije nastupa na ‘Hanžeku’ odradit ću i jedan višeboj, a planiram i nadalje kombinirati skok u vis i višeboj. Na Europskom prvenstvu u Birminghamu nastupit ću u sedmoboju”, rekla je Koščak.

“Zagrebački miting mi je jedno od najdražih natjecanja. Nadam se kako će na startnoj listi biti dobrih imena. Ipak, glavni cilj ove sezone mi je Europsko prvenstvo u Birminghamu na kojem ću nastupiti u desetoboju, a nadam se kako ću ove godine postati prvi Hrvat sa 8000 bodova“, izjavio je Farkaš.

U jednu od najvećih zvijezda hrvatske atletike izrastao je 27-godišnji srednjoprugaš Marino Bloudek. On je lani s rezultatom 1:44.01 postao novi hrvatski rekord na 800 metara srušivši 51 godinu star rekord Luciana Sušnja, a početkom ožujka je na svjetskom dvoranskom prvenstvu u Torunu zauzeo peto mjesto.

“Želja je svake godine poboljšati dosadašnje rekorde. Tako se i ja nadam kako ću se spustiti ispod 1:44.00, a kako je rekord zagrebačkog mitinga 1:44.08 zašto se to ne bi dogodilo upravo na Mladosti pa da netko od domaćih natjecatelja bude i rekorder mitinga”, optimističan je Bloudek kojega za tri dana u Šangaju očekuje prvi nastup na nekom od mitinga Dijamantne lige.

“Pet sam se tjedana pripremao u Keniji za ovu sezonu i volio bih se u Šangaju pokazati u pravom svjetlu. Staza u Šangaju je odlična i volio bih iskoristiti priliku. Krajem mjeseca ću u Bydgoszczu nastupiti i u utrci na 1500 metara te se nadam kako bih se mogao približiti državnom rekordu Branka Zorka, ali glavni cilj sezone je Europsko prvenstvo u Birminghmu. Cilj mi je tamo ući u finale, a onda ćemo vidjeti, u finalu je sve moguće”, zaključio je Bloudek.

Na natjecanja pored fontana ulaz će biti slobodan, dok su u prodaju šuštene i ulaznice za natjecanje na Mladosti. Zapad po 30 eura, istok po 50 eura, a VIP ulaznice su 70 eura.