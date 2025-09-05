Olimpijska i svjetska prvakinja odustala od nastupa na SP-u

Podijeli :

xBSRxAgencyx via Guliver

Olimpijska i svjetska prvakinja u skoku s motkom Australka Nina Kennedy odustala je od nastupa na Svjetskom atletskom prvenstvu koje počinje sljedeći petak zbog ozljede noge.

Kennedy, koja je prošle godine postala prva Australka koja je osvojila olimpijsko zlato u disciplini na otvorenom, operirala je tetivu koljena u travnju nakon tri istegnuća u šest tjedana.

Unatoč tome što se nije natjecala od rujna prošle godine, Kennedy je prošli tjedan rekla da je odlučna obraniti svoj naslov u Japanu s ‘wildcardom’.

Hrvatska s osam predstavnika na Svjetskom atletskom prvenstvu

Međutim, još jedna ozljeda na treningu prisilila ju je na preispitivanje.

“To nije vijest koju želim podijeliti”, napisala je 28-godišnjakinja u objavi na Instagramu u petak. “Istegnula sam mišić u nozi u jednom od svojih posljednjih treninga prije svjetskog prvenstva. Žalosno mi je što moram reći da ću se povući sa svjetskog prvenstva.”

“Iako sam razočarana, ponosna sam na sebe što sam pokušala vratiti se i postaviti se u najbolju poziciju za visoki skok na svjetskom prvenstvu. Iskreno mogu reći da sam učinila sve što sam mogla, dala sam sve od sebe i to je samo po sebi mjera uspjeha. Sport može biti brutalan, ali ozljede su samo dio putovanja i to je u redu”, dodala je.

Kennedy je preskočila 4,90 metara i osvojila svjetski naslov u Budimpešti 2023., istu visinu kojom je osvojila olimpijsko zlato u Parizu prošle godine. Njezin osobni rekord je 4,91 m.