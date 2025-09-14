Novčana ‘utjeha’ neće joj puno značiti: Evo koliko je Elkasević zaradila na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader by Guliver

Hrvatska bacačica diska Sandra Elkasević zauzela je peto mjesto u finalu Svjetskog prvenstva u Tokiju s hicem od 65.82 metra, ponovivši plasman s prošlog prvenstva.

Zlato je pripalo Amerikanki Valerie Allman, najboljoj svjetskoj diskašici, koja je pobijedila hicem od 69.48 metara. Druga je bila Nizozemka Jorinda van Klinken (67.50 m), a treća Kubanka Silinda Morales s osobnim rekordom od 67.25 metara.

Za Elkasević je to bio osmi nastup na svjetskim prvenstvima i treći bez medalje, pa u bogatoj kolekciji i dalje ima dvije svjetske titule, dva srebra i jednu broncu. Ovim petim mjestom osvojila je 11 tisuća dolara (nešto manje od 10 tisuća eura), dok je Allman zaradila 70 tisuća dolara, van Klinken 35 tisuća, a Morales 22 tisuće.