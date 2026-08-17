Kao u filmskoj priči: Kako je Sara Kolak prebrodila godine krize i ponovno pokorila Europu

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AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Deset godina nakon senzacionalnog olimpijskog zlata u Riju, hrvatska atletičarka Sara Kolak ponovno se popela na vrh Europe! Na Europskom prvenstvu u Birminghamu pokorila je konkurenciju i osvojila zlatnu medalju hicem od 62,43 metra, postavljenim već u prvoj seriji.

Unatoč napadima suparnica do samoga kraja, Sarin prvi hitac ostao je nedostižan za konkurenciju, čime je Hrvatskoj donijela još jedno veliko zlato s europskih prvenstava.

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Povratak nakon teških godina i ozljeda

Šira sportska javnost upoznala je Saru Kolak 2016. godine, kada je nakon bronce na Europskom prvenstvu u Amsterdamu nastupila na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru.

Unatoč statusu autsajderice, osvojila je olimpijsko zlato, ostvarivši jedan od najvećih iznenađenja u povijesti hrvatske atletike. Već naredne, 2017. godine, postavila je aktualni hrvatski rekord od 68,43 metra (trenutačno 11. rezultat svih vremena) te zauzela četvrto mjesto na Svjetskom prvenstvu u Londonu.

Razdoblje ozljeda i pad forme

Nakon početnih uspjeha uslijedili su zdravstveni i organizacijski problemi. Teške operacije ramena i lakta uzrokovale su duže pauze, a česte promjene trenerskog kadra narušile su kontinuitet nastupa. Najveće krize uslijedile su na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. te na Svjetskom prvenstvu u Eugeneu 2022., gdje je kvalifikacije završavala bez ispravnog hica.

Povratak na krov Europe

Prekretnica na privatnom i sportskom planu dogodila se u suradnji s trenerom — i partnerom — Mišelom Žerakom, nekadašnjim slovenskim skijašem. Uz njega je Sara pronašla stabilnost i oslonac koji se pokazao kao neizmjerno bitan sastojak na novom prema vrhu. Prvi veliki nagovještaj povratka dogodio se na OI u Parizu 2024., gdje je osvojila četvrto mjesto i ponovno počela prebacivati 64 metra.

A kruna teške desetogodišnje borbe stigla je sinoć u Birminghamu: prvim hicem u finalu (62,43 m) pokorila je konkurenciju i uzela europsko zlato.

Pregled karijere po razdobljima:

2016.: Bronca na EP-u u Amsterdamu i olimpijsko zlato u Riju.

2017.: Zlato na EP-u U-23, 4. mjesto na SP-u u Londonu i hrvatski rekord (68,43 m).

2018. – 2023.: Operacije ramena i lakta, izbivanje s terena i pad rezultatske konstante.

2024.: 4. mjesto na OI u Parizu i povratak u završnice velikih natjecanja.

2026.: Zlato na Europskom prvenstvu u Birminghamu.

Osvajanjem europskog naslova Sara Kolak potvrdila je povratak u vrh ženskog koplja te ulazi u završne pripreme za nadolazeće Olimpijske igre u Los Angelesu.