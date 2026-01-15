Iznenada preminula atletičarka zagrebačke Mladosti, 18-godišnja Iva Jović

Podijeli :

HAAK Mladost

Mlada hrvatska atletičarka Iva Jović (18), članica Hrvatskog akademskog atletskog kluba Mladost, iznenada je preminula u utorak.

Tužnu vijest njezin je klub objavio na društvenim mrežama. Jović je preminula samo tri dana nakon što je na dvoranskom mitingu u Mariboru ostvarila osobni rekord u skoku u dalj, doskočivši 5,76 metara.

“S neizrecivom tugom i dubokom boli opraštamo se od beskrajno voljene Ive Jović. Iznenada je preminula u utorak. Na posljednjem natjecanju Iva se hrabro borila na terenu i skočila osobni rekord u dalju. Taj uspjeh izmamio je na njenom licu osmijeh veći nego ikad, kojim je obasjala sve oko sebe.

Upravo je osmijeh bio njen potpis i dar kojim nas je uvijek častila – i koji je uvijek bio urezan u sve nas koji smo s Ivom bili bliski. U posljednjoj bitci, ali onoj životnoj, borila se hrabrije i jače no ikada. Borila se hrabro do samog kraja – i sigurni smo, s osmijehom”, stoji na početku objave.

“Iva sada nastavlja trčati nebeskim ravnicama i obarati rekorde s osmijehom. Sada znamo da je ona naša najveća podrška gore s visina. A mi ćemo se njoj u spomen, za njeno dostojanstvo i čast, hrabro boriti na terenu koji smo s njom dijelili i hrabro boriti u bitkama većima od sportskih koje nam priprema život”, dodali su i u zaključku objavili detalje o posljednjem ispraćaju: “Ispraćaj naše voljene Ive bit će u utorak 20. 1. u 12.40 u krematoriju na Mirogoju. Volimo te. Počivala u miru.”