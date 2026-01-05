Dvostruka olimpijska prvakinja propušta čitavu sezonu – zbog najljepšeg mogućeg razloga

Podijeli :

AP Photo/Petr David Josek via Guliver

Kenijska atletičarka Beatrice Chebet (25), olimpijska prvakinja iz Pariza 2024. na 5.000 in 10.000 metara, zbog trudnoće će propustiti ovogodišnju atletsku sezonu.

“Nakon brojnih nagađanja možemo potvrditi vijest da će Beatrice Chebet nastupiti u najvažnijoj utrci svoga života, postat će majka”, objavio je na društvenim mrežama njen menadžer.

Kenijka je svjetska rekorderka u obje discipline, te svjetska prvakinja iz Tokija 2025.

Chebet je prije nekoliko dana objavila da odustaje od nastupa na Svjetskom prvenstvu u krosu, koje se održava 10. siječnja u Floridi, a na kojem je trebala braniti zlato. Tada se još nije znalo da je trudna, već je istaknula da se veseli novom poglavlju u životu.

Iz njenog tabora su poručili da ovo ne znači kraj njene karijere, te da su sljedeći veliki izazovi svjetsko prvenstvo u Pekingu 2027., te olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine.