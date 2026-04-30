Amerikanka tuži Pumu i Mercedes: ‘Uništili ste mi karijeru’

Atletika 30. tra 202613:28 0 komentara
AP Photo/Ashley Landis via Guliver

Dvostruka svjetska prvakinja, Amerikanka Abby Steiner, podnijela je tužbu protiv Pume i momčadi Formule 1 Mercedesa jer smatra da su joj uništili karijeru.

Abby Steiner, koja je 2022. na Svjetskom prvenstvu u Eugeneu sa SAD-om osvojila dvije zlatne medalje u štafetama 4 x 100 i 4 x 400 metara, tvrdi da su tenisice s karbonskom pločom i pjenom nove generacije (nitrofoam) promijenile biomehaniku njezina stopala i gležnja te time povećale rizik od ozljeda.

Steiner tvrdi da je zbog korištenja tih tenisica pretrpjela teške ozljede stopala, zbog kojih je u međuvremenu već završila karijeru i posvetila se studiju.

„Na točki sam kada se više ne mogu natjecati. Uništili ste mi karijeru“, kaže 26-godišnja atletičarka, koja je posljednji put nastupila 2024. godine.

Steiner, koja traži 1,2 milijuna eura odštete, tuži i svog sponzora Pumu i momčad Mercedesa iz Formule 1, koja je navodno sudjelovala u razvoju tehnologije za tenisice, ponajviše inženjerskim znanjem iz motosporta.

Tužba navodi da su i Puma i Mercedes sudjelovali u oblikovanju, testiranju, proizvodnji te marketingu i distribuciji spornih proizvoda.

Slučaj otvara širu raspravu o utjecaju modernih „super tenisica“ na zdravlje atletičara. Tehnologije poput karbonskih ploča i naprednih pjena posljednjih su godina izazvale revoluciju u atletici, posebno u trčanju na duge pruge, ali se sve češće postavljaju pitanja o njihovim dugoročnim učincima na tijelo.

