Amerikanka tuži Pumu i Mercedes: ‘Uništili ste mi karijeru’

Abby Steiner, koja je 2022. na Svjetskom prvenstvu u Eugeneu sa SAD-om osvojila dvije zlatne medalje u štafetama 4 x 100 i 4 x 400 metara, tvrdi da su tenisice s karbonskom pločom i pjenom nove generacije (nitrofoam) promijenile biomehaniku njezina stopala i gležnja te time povećale rizik od ozljeda.

Steiner tvrdi da je zbog korištenja tih tenisica pretrpjela teške ozljede stopala, zbog kojih je u međuvremenu već završila karijeru i posvetila se studiju.

„Na točki sam kada se više ne mogu natjecati. Uništili ste mi karijeru“, kaže 26-godišnja atletičarka, koja je posljednji put nastupila 2024. godine.

🚨 ABBY STEINER 🇺🇸 ATTAQUE PUMA ET MERCEDES EN JUSTICE : La double championne du monde en relais et multiple championne NCAA poursuit Puma et Mercedes-AMG Petronas Formula One Team pour des “pointes qu’elle juge défectueuses” augmentant le risque de blessures ! #Athlétisme pic.twitter.com/27mZi221jy — MR.CARTER 🌚 (@NelsonCarterJr) April 28, 2026

Steiner, koja traži 1,2 milijuna eura odštete, tuži i svog sponzora Pumu i momčad Mercedesa iz Formule 1, koja je navodno sudjelovala u razvoju tehnologije za tenisice, ponajviše inženjerskim znanjem iz motosporta.

Tužba navodi da su i Puma i Mercedes sudjelovali u oblikovanju, testiranju, proizvodnji te marketingu i distribuciji spornih proizvoda.

Slučaj otvara širu raspravu o utjecaju modernih „super tenisica“ na zdravlje atletičara. Tehnologije poput karbonskih ploča i naprednih pjena posljednjih su godina izazvale revoluciju u atletici, posebno u trčanju na duge pruge, ali se sve češće postavljaju pitanja o njihovim dugoročnim učincima na tijelo.