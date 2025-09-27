Anđelo Kvesić drugi put pobjednik ‘Super Eighta’

Podijeli :

Alexandre Martins IPA Sport ipa-agency.net via Guliver Images

Anđelo Kvesić pobjednik je prestižnog međunarodnog karate turnira 'Super eight' koji se održao u SD Trnsko u Zagrebu.

Anđelo je bio pobjednik Crvene skupine, pobijedivši Gruzijca Merabija Gelashvilija 5-0, Srbina Vladimira Brežančića 2-1, te Talijana Simonea Marina 2-0.

Drugi finalist Anel Bostandžić je bio najuspješniji u Plavoj skupini zahvaljujući sva tri uspjeha, i to protiv Crnogorca Nikole Malovića 8-1, Turčina Yusufa Erena Temizela 2-1 i Albanca Melosa Gashija 2-0.

U finalu Kvesić je ostvario prednost 2-0, Bostandžić u dramatičnoj završnici preokrenuo i poveo, ali u posljednjim trenucima odlučujući bod pripao je našem trostrukom europskom prvaku, od toga dva pojedinačna zlata u teškoj kategoriji. Susret je završio 3-3, a Anđelo je do titule došao zbog ‘senshua’ ili prvog osvojenog boda.

Za treće mjesto Talijan Simone Marino svladao je Albanca Melosa Gashija 5-4.

Prije završnice za odličja parakaratisti Daniela Topić i Stipe Barić izveli su program u katama.

Pobjeda starijeg Kvesića sedmi je uzastopni hrvatski naslov na ‘Super eightu’. Tri puta ostvario je to Enes Garibović, u dva navrata Ivan i sada Anđelo Kvesić, koji je do titule stigao i prije devet godina. Tri puta osvajač naslova bio je Junior Lefevre, koji je prije toga osvojio i jednu titulu, nastupajući za Belgiju. Pero Vučić slavio je 2011. godine.

Najviše naslova ima Rus Alexander Gerunov – pet, a 2010. godine pobjednik ‘Super eighta’ bio je kasniji olimpijski pobjednik u Tokiju, Talijan Luigi Busa.