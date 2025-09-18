Amerikanka osvojila zlato na 400 metara i oborila rekord svjetskih prvenstava

Podijeli :

(AP Photo/Hiro Komae) APTOPIX

Amerikanka Sydney McLaughlin-Levrone osvojila je u četvrtak na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Tokiju zlatnu medalju u utrci na 400 m istrčavši drugo najbrže vrijeme u povijesti u ovoj disciplini 47.78 koje je ujedno i rekord svjetskih prvenstava.

Svjetska rekorderka na 400 metara s preponama, disciplini u kojoj je posljednjih godina dominirala i osvojila četiri olimpijska zlata (pojedinačno i u štafeti na OI u Tokiju 2021.i u Parizu 2024.), McLaughlin-Levrone se odlučila ove godine usredotočiti na 400 metara. Nijedna žena nije trčala ispod 48 sekundi na 400 metara od 1985. godine.

Srebrna je bila olimpijska pobjednica Marileidy Paulino iz Dominikanske Republike s vremenom 47.98, a brončana Salva Eid Naser iz Bahraina 48.19.

U bacanju koplja zlato je osvojio olimpijski pobjednik iz 2012. godine Keshorn Walcott iz Trinidada i Tobaga s hicem od 88.16 m. Walcott je u vodstvo došao u vodstvo hicem od 87,83 m u drugoj seriji, a onda je to potvrdio u četvertoj seriji kada je koplje bacio na 88,16 m.

Dvostruki svjetski prvak Anderson Peters iz Granade osvojio je srebro hicem iz druge serije od 87,38 m, a Amerikanac Curtis Thompson iznenađujuće je osvojio broncu s 86,67 m.

Kubanka Leyanis Perez Hernandez osvojila je zlato u troskoku sa skokom od 14.94 m. Svjetska dvoranska prvakinja je pobjednički skok imala četvrtoj seriji iako je od početka bila u vodstvu, u prvoj seriji je skočila 14.85, a trećoj 14.90. Srebro je otišlo olimpijskoj pobjednici Dominikanki Thei Lafond koja je do šeste serije bila treća, a onda je skočila 14.89 m. Svjetska rekorderka i vlasnica sedam naslova svjetske prvakinje Yulimar Rojas iz Venezuele, koja je ozlijedila Ahilovu tetivu prošle godine, morala se zadovoljiti broncom sa 14.76 m.

U utrci na 400 m zlatno odličje osvojio je Busang Collen Kebinatshipi iz Bocvane koji je prešao cilj za 43,53 sekunde. Srebrna medalja je pripala Jereemiju Richardsu (43,72 sekunde) iz Trinidada i Tobaga, a bronca Bayapu Ndoriju iz Bocvane (44,20 sekundi).