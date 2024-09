Mlada hrvatska džudašica nova je svjetska kadetska viceprvakinja!

Podijeli :

CROATIA Judo

Mlada hrvatska džudašica Nika Slaček (JK „Profectus“ – Samobor) osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom kadetskom prvenstvu koje se održava u Limi od 28. kolovoza do 1.rujna.

U finalu kategorije do 70kg, Samoborka se susrela s Francuskinjom Lucie Rullier. Rullier je nakon nešto više od dvije minute borbe bacila Slaček za ippon s ashi-gurumom.

Slaček je odradila fantastične tri borbe u preliminarnom djelu natjecanja te je pobjedama nad Zoylom Nevadom iz Perua , Missy Jen Mbele Dorval iz Kanade i Zsuzsanom Sarkozi iz Mađarske izborila polufinale i borbe za medalju.

Plasman u finale je izborila pobjedom protiv Nizozemke Xannom Van Lijf.

Šesnaestogodišnjakinja nije uspjela postati treća hrvatska svjetska kadetska prvakinja poslije Karle Prodan i Helene Vuković, ali pokazala je da kategorija -70kg očito pripada hrvatskom judu.

U kategoriji do 90kg nastupio je Dan Koncilija (JK „Zagreb“) te završio natjecanje na sedmom mjestu. Filip Knez (JK „Šibenik“) upisao je po pobjedu i poraz u kategoriji do 60kg. U kategoriji do 66kg nastupio je David ŠEGA (JK „Lika“ – Zagreb), također s pobjedom i porazom. Laura Barišić (-52kg/JK „Solin“) i Luka Ivanković (+90kg/JK „Dubrovnik“) poraženi su u prvom kolu.

Medalja, koju je osvojila Slaček, prva je za Hrvatsku na Svjetskom kadetskom prvenstvu nakon 2019. godine kada je Ana Viktorija Puljiz osvojila srebro u kategoriji -48kg kilograma, a Katarina Krišto broncu u kategoriji -63kg.

Na SP-u nastupa 403 judaša i judašica iz 48 država.