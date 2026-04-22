Dambrauskas radi vrhunski posao u Azerbajdžanu, nevjerojatnim preokretom stigao je nadomak duple krune

Polufinale je donijelo veliku borbu protiv Qarabaga, inače dominantne momčadi azerbajdžanskog nogometa. Prva utakmica završila je 2:2, dok je Sabah danas na domaćem terenu slavio 2:1 i s ukupnih 4:3 izborio finale.

Dambrauskas napravio senzaciju i došao na korak od osvajanja titule

Ključni trenutak polufinala dogodio se u 36. minuti kada je vratar Qarabaga Mateusz Kochalski isključen, pa je na njegovo mjesto ušao hrvatski čuvar mreže Fabijan Buntić. Iako je Qarabag s igračem manje poveo u 59. minuti, Sabah je u završnici preokrenuo i potvrdio plasman u finale, gdje ga čeka Zira.

Dambrauskas je u Hrvatskoj ranije vodio Goricu i Hajduk, a sa splitskim klubom je 2022. osvojio Kup pobjedom 3:1 protiv Rijeke u finalu na Poljudu.