Tik pred početak ZOI mlada talijanska nada pala na doping testu

Još su tri dana ostala do početka Zimskih olimpijskih igara, a iz talijanskog tabora stižu loše vijesti. Biatlonka Rebecca Passler (24) izbačena je s Igara nakon što je pala na doping-testu.

Rebecca Passler prethodno je bila pod suspenzijom koju joj je izrekla Talijanska antidopinška agencija (NADO), nakon što je bila pozitivna na zabranjenu supstancu metanol, točnije na metabolite letrozola.

Riječ je o supstanci koja se koristi za smanjenje razine estrogena te se često primjenjuje u liječenju raka dojke.

Talijanski olimpijski odbor u priopćenju je potvrdio da je Passler isključena iz olimpijske reprezentacije te da odluka stupa na snagu odmah.

Riječ je o prvom pozitivnom doping-testu otkako su sportaši počeli pristizati u Italiju uoči početka Igara u Milanu i Cortini.

Passler je najbolji rezultat u karijeri ostvarila 2024. godine na Svjetskom prvenstvu u biatlonu, u utrci 4×6 kilometara.

Igre u Milanu i Cortini trebale su biti njezin prvi nastup na Zimskim olimpijskim igrama, no umjesto toga očekuje je dulja suspenzija.

Njezin stric Johan Passler dvostruki je svjetski prvak u biatlonu, a na Zimskim olimpijskim igrama 1988. godine u Calgaryju osvojio je brončanu medalju.