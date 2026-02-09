Švicarka obranila zlato u slopstyleu na ZOI

U skijanju slobodnim stilom disciplina slopestyle zlatnu medalju na ZOI Milano Cortina u ponedjeljak je osvojila Švicarka Mathilde Gremaud, koja je i na prošlim olimpijskim igrama u Pekingu osvojila zlato u ovoj disciplini.

Gremaud je do zlata došla najboljom izvedbom u drugoj od tri vožnje, te je pobijedila sa 86.96 bodova. Gremaud je na olimpijskim igrama u Pekingu osvojila zlato u slopestyleu i broncu u big airu, a ima i srebro u slopestyleu sa Igara u Pyeongchangu 2018. Također, dvostruka je svjetska prvakinja u slopestyleu iz 2023. i 2025.

Kineskinja Ailing Eilen Gu sa 86.58 bodova morala se zadovoljiti srebrom. Gu je bila vodeća nakon prve vožnje. Kineskinja je na ZOI u Pekingu 2022. osvojila je tri medalje. Bila je zlatna u disciplinama halfpipe i big air, te srebrna u slopestyleu.

Bronca je pripala Kanađanki Megan Oldham (76.46 bodova). Ona je svoju najbolju izvedbu ostvarila u trećoj vožnji. To joj je prva olimpijska medalja, a prošle godine je bila brončana u ovoj disciplini na Svjetskom prvenstvu.

Četvrto mjesto pripalo je Britanki Kirsty Muir (76.05), a peta je bila Kineskinja Mengting Liu (67.46).