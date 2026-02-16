Mećava nekoliko puta prekinula zadnje skijaške skokove na ZOI, Austrijanci uzeli zlato

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Reprezentacija Austrije u sastavu Jan Hoerl i Stephan Embacher osvojila je zlatnu olimpijsku medalju u disciplini super ekipnih parova u skijaškim skokovima u Predazzu nakon što je natjecanje prekinuto zbog snježnih padalina u trećoj seriji.

Na velikoj skakaonici u Predazzu održano je posljednje natjecanje u skijaškim skokovima na 25. zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Bila je to ujedno i premijera, najbolji skakači su se prvi put međusobno natjecali u takozvanoj disciplini super ekipnih parova.

Svaku reprezentaciju predstavljala su dva skakača, a ne četiri kao što je to do sada bio običaj. Super ekipni događaj zamijenio je klasično ekipno natjecanje sa četiri skakača zbog smanjenja muških kvota u olimpijskom rasporedu.

Bile su predviđene tri serije, no treća je prekinuta pri samom kraju zbog snježnih oborina i jakog vjetra, pa su se računale samo prve dvije serije.

Austrijaci Hoerl i Embacher su uvjerljivo slavili sa 568.7 bodova ispred Poljaka Pawela Waseka i Kacpera Tomasiaka sa 547.3 bodova, dok su Norvežani Johann Andre Forfang i Kristoffer Eriksen Sundal osvojili broncu sa 538 bodova.

Za Poljaka Tomasiaka bila je to već treća medalja u Milanu i Cortini nakon srebra na maloj i bronce na velikoj skakaonici u pojedinačnoj konkurenciji.

U prvoj seriji nastupilo je 17 parova, 12 najboljih se plasiralo u drugu, a prvih osam u treću.

Nakon prve serije u vodstvu su bili Hoerl i Embacher sa skokovima od 137.5 i 132 metara, te 291.2 bodova ispred Slovenaca Domena Prevca (134) i Anžea Lanišeka (131.5) koji su sakupili 280.9 bodova, te Poljaka Pawla Waseka (133.5) i Kacpera Tomasiaka (135.5) sa 274.5 bodova.

Austrijanci su zadržali vodstvo i nakon druge serije (568.7) ispred Poljske (547.3), Norveške (538.0), Njemačke (537.7), Slovenije (536.1) i Japana (535.2).

Kada je Hoerl u zadnjoj seriji skočio 137.5 metara, bilo je jasno kako Austrijaci mogli pripremiti šampanjac. Uoči zadnjeg skoka imali su čak 30 bodova više od Japanaca koji su napredovali sa šestog na drugu pozciju.

No, uoči posljednjih šest skokova pokvarilo se vrijeme, počeo je padati snijeg, vjetar je pojačao, pa je uslijedila i prva pauza. Skakači su spušteni na niže zaletište kako bi se natjecanje ipak moglo privesti kraju. No, samo su dvojica odradila skokove, Slovenac Domen Prevc i Nijemac Philipp Raimund nakon čega je došlo do novog prekida.

Poljak Tomasiak je uspio nekako skočiti, ali su vremenski uvjeti postali sve gori. U tom trenuku na vrhu skakaonice su ostala tri skakača, no kako se vrijeme nije smirivalo poništena je cijela treća serija.

Za konačan poredak računale su se dvije serije, točnije četiri skoka. Austrijanci su osvojili zlato sa 568.7 bodova ispred Poljske (547.3) i Norveške (538). Tragičari su postali Japanci i Nijemci koji su nakon petih skokova držali medalje u rukama. Slovenija, koju su predstavljali Anže Lanišek i Domen Prevc završili su na petom mjestu.