Hrvatska predstavljena na otvaranju ZOI-a u Milanu i Cortini, evo tko je nosio zastave

xAndrexWeeningx via Guliver

Na povijesnom prvom svečanom otvaranju Olimpijskih igara koje je simultano održano na četiri različite lokacije u Milanu, Cortini d'Ampezzo, Predazzu i Livigniju, hrvatska delegacija je bila sastavljena od ukupno 17 članova, od čega su osmero bili natjecatelji, predvođeni stjegonošama: Valentinom Aščić na milanskom stadionu Giuseppe Meazza i Matijom Legovićem u Cortini.

Uz Valentinu, na milanskoj svečanosti su San Sirom prodefilirali i njena kolegica iz reprezentacije brzog klizanja na kratkoj stazi Katarina Burić, njihov kolega iz reprezentacije Ivan Martinić koji je na ovim Igrama u ulozi vođe ekipe i servisera te Valentinin i Katarinin trener, Nizozemac Benny Bruggemans.

U Cortini su uz stjegonošu bili preostalih dvoje članova biatlonske reprezentacije, Krešimir Crnković i Anika Kožica, šef olimpijske misije Milano-Cortina 2026. Damir Šegota, članica misije Diana Kozniku Anzulović te pomoćni trener u biatlonskoj reprezentaciji Boštjan Lekan, dok su s tribine svečanost pratili serviseri u biatlonskoj reprezentaciji Davor Grgić i Nenad Šmehil te liječnik delegacije dr. Igor Borić.

Prve ZOI, pa odmah stjegonoša: Prevladava sreća i pozitivna trema!

U mimohodu je sa sedmero članova najbrojnija bila delegacija u Predazzu, gdje su se predstavili članovi nordijskog dijela reprezentacije, trkačice Tena Hadžić i Ema Sobol te trkač Marko Skender, a uz njih su bili vođa ekipe Dragan Naglić, trener Zoran Skender, pomoćna trenerica Gabrijela Skender i serviser Aleš Gros.

Nažalost, kako natjecanja u alpskom skijanju za naše skijašice i skijaše počinju tek u drugom tjednu olimpijskih nadmetanja, šestero hrvatskih predstavnika (Zrinka Ljutić, Leona Popović, Pia Vučinić, Filip Zubčić, Samuel Kolega, Istok Rodeš) je propustilo svečano otvaranje, jer će u Cortinu i Bormio doputovati neposredno prije svojih natjecanja.