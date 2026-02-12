Hrvatica je bila najmlađa sudionica olimpijske utrke: ‘Staza ne da je teška – nego je strašna, ubitačna’

Podijeli :

xIgorxKupljenikx via Guliver

Hrvatska nordijska reprezentativka, 18-godišnja Ema Sobol, ostat će upisana kao najmlađa sudionica olimpijske utrke na 10 kilometara slobodnom tehnikom, u kojoj je osvojila 88. mjesto, a Tena Hadžić će utrku pamtiti po padu i slomljenom štapu, zbog čega je završila na za nju razočaravajućem 97. mjestu u konkurenciji 111 trkačica.

Šveđanke su još jednom pokazale da su trenutačno nadmoćne u odnosu na konkurentice. Od dosadašnjih devet medalja podijeljenih na ZOI Milano-Cortina 2026. u skijaškom trčanju u ženskoj konkurenciji, švedske reprezentativke su osvojile njih sedam. Prepustile su suparnicama tek dvije bronce: u skiatlonu je to odličje osvojila Norvežanka Heidi Weng, a u današnjoj utrci to je uspjelo Amerikanki Jessie Diggins. Na prva dva mjesta na 10 km, kao i u skiatlonu, bile su Frida Karlsson i Ebba Andersson.

Karlsson je bila jedina koja je u četvrtak zadanu dionicu svladala za manje od 23 minute (22:49.2), Andersson je za kolegicom zaostala 46.6 sekundi, a Amerikanka Diggins je od pobjednice bila sporija za 49.7 sekundi.

Hrvatske predstavnice su bile na začelju startne liste, što je značilo i još teže uvjete na ionako teškoj stazi. Ema Sobol je za pobjedničkim vremenom zaostala nešto više od šest minuta (6:15.4), dok je Tena Hadžić imala zaostatak od 7:50.7 minuta.

“Zadovoljna sam. Bilo je nekih malih komplikacija tijekom utrke, malih bolova, ali s obzirom na to da imam 18 godina ja sam stvarno ponosna kako sam otrčala utrku. Možda neće svi to vidjeti kao neki super rezultat, ali mislim da nije tako loše ako s 18 godina za najboljom trkačicom svijeta zaostaješ šest minuta”, rekla je Ema koja je imala i još jedno nadmetanje.

Naime, na startnoj listi se našlo pet trkačica mlađih od 20 godina: tri 18-godišnjakinje i dvije 19-godišnjakinje. Brža od Eme bila je samo šest mjeseci starija Ukrajinka Sofija Škatula koja je osvojila 69. mjesto i hrvatsku reprezentativku nadmašila za nešto više od dvije minute. Preostale tri juniorke su se našle iza Eme koja je bila impresionirana težinom staze u Teseru.

“Staza ne da je teška nego je strašna, ubitačna. Nemaš se gdje odmoriti, stalno hvataš zrak i ‘zakisele’ ti se noge jer su uzbrdice stvarno dugačke. Bilo je stvarno teško, ali sam zadovoljna. Sa sigurnošću mogu reći da će mi ovo biti jedna od najtežih utrka u životu.”

Nažalost, težina staze, ali i uvjeta koji su vladali na njoj, doprinijeli su nezgodi koja je zadesila 21-godišnju Tenu Hadžić, zbog koje je završila znatno niže u poretku.

“Umorna sam i frustrirana. Nisam htjela ovakvu utrku, nisam se tome nadala. Prvi dio je bio odličan, odnosno prvi krug, a onda mi se pred kraj drugog kruga na nizbrdici dogodio pad pri čemu sam i slomila štap. U tom trenutku sam se i psihički slomila. Znala sam da je utrka gotova za mene.”

Unatoč svemu, nakon što je uspjela doći do trenera koji je imao spreman pričuvni štap, Tena je nastavila boriti se, sama sa sobom i sa stazom koja je postajala sve teža.

“Probala sam se ponovno motivirati, ali nisam bila spremna na taj psihički pad koji se dogodio. Utrka kakvoj se nisam nadala, ali valjda tako treba biti”, rekla je rezignirano hrvatska olimpijka.

Početak je bio vrlo solidan, jer je Hadžić na prvom prolaznom vremenu za novom olimpijskom pobjednicom zaostajala manje od 42 sekunde. Da je mogla nastaviti u tom ritmu, njen bi konačan plasman bio značajno bolji.

“Ne znam koliko bi bilo to vrijeme, ali bi definitivno bio rezultat i zaostatak kojim bih na kraju bila zadovoljna. Dobro sam se osjećala i imala sam dobar ritam, a onda se dogodio taj pad, gdje je jednostavno sve palo u vodu. Mentalno se nisam uspjela vratiti u utrku, koja je duga i ne prašta pogreške.”

Ema Sobol je bila spremna za moguće opasnosti na stazi pa je bila oprezna, posebno na nizbrdicama.

“Bila sam spremna na to. Jučer je na nordijskoj kombinaciji bilo jako puno padova. Kako je staza ‘soljena’, zbog visokih temperatura, onda se jako topi. Na nekim dijelovima, na vrhu brda gdje ne dopire sunce, tamo je staza super. No, bila je velika razlika (u uvjetima) u mom prvom i zadnjem krugu, a ja samo još startala deset minuta nakon Tene. Bila sam svjesna da će se to događati. Prošle godine kad sam ovdje trčala doživjela sam pad i rastrgala kombinezon, napravila salto. Zato sam odlučila malo sporije nizbrdo, ali sam požurila uzbrdo”, rekla je Ema te dodala:

“I zbog ozljede koljena nisam u mogućnosti skretati onako kako bih htjela. Naučila sam biti oprezna, jer sam više puta ove sezone već padala. Nadam se da će ta ozljeda proći i da ću se ja opet moći ‘bacati na glavu’ pa kako bude.”

U najavi ove utrke Ema je izrazila zabrinutost zbog raznih krugova i puta koji je trebalo upamtiti, ali izbjegla je krivo skretanje.

“Prije utrke sam još jednom prošla stazu, jer nisam bila sigurna. Stvarno je komplicirano i dvaput sam morala pogledati strelice, za svaki slučaj. Bila bi šteta da sam krivo skrenula.”

Emi i Teni ostaje još jedna disciplina, ekipni sprint slobodnom tehnikom koji je na rasporedu 18. veljače. S obzirom na Tenino vrijeme nakon prvih 1800 metara, dionici koja je 200 metara duža od one u sprintu, čini se da bi mogla u tom nastupu izbrisati iz sjećanja razočaranje koje je ostavila današnja utrka.

“I prije sam to naglasila, mislim da Ema i ja možemo ostvariti jako dobar rezultat. To je drugačiji format i kraće je, tako da se zaista nadam da će barem to dobro proći, jer ovo mi je stvarno veliko razočaranje”, zaključila je Hadžić koja se potajno nada da bi s tri godine mlađom kolegicom mogla nadmašiti 20. mjesto u ekipnom sprintu s Igara u Pekingu, gdje joj je partnerica bila Vedrana Malec.

Sljedeći koji će iz hrvatskog tabora izaći na stazu stadiona u Teseru je Marko Skender. U akciji će biti u petak, a natjecat će se na 10 kilometara slobodnom tehnikom.