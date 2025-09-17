Evo kad počinje prodaja ulaznica za Olimpijske igre u LA-u i koja im je početna cijena

Podijeli :

AP Photo/David Goldman via Guliver

Organizatori sljedećih ljetnih Olimpijskih igara koje će se održati u Los Angelesu 2028. su u priopćenju za javnost kako će prodaja ulaznica početi u siječnju 2026. godine.

S druge strane, ulaznice za Paraolimpijske igre će u prodaju početkom 2027.

Dodali su kako će početna cijena biti 28 dolara.

Za usporedbu, organizatori lanjskih OI u Parizu našli su se na meti kritika jer su ulaznice za neke događaje dosegle cijenu od 100, pa čak i 1000 eura, dok su najjeftinije ulaznice od po 24 eura brzo bile rasprodane.