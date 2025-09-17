Veočić komentirao sporno polufinale i otkrio plan za sljedeće Olimpijske igre

Podijeli :

xxTomxDubravecx via Guliver

Gabrijel Veočić se vratio u Hrvatsku s broncom sa Svjetskog prvenstva te državi donio prvu medalju još od 2005. godine.

Brončanom boksaču je priređen doček u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora.

“Zadovoljan sam svakako osvojenom medaljom, kao i cijeli savez, moj otac, tako i ja”, započeo je Gabrijel Veočić.

“Turnir je bio vrlo težak. Kada sam dobio u prvoj borbi Dominikanca, a on je izuzetno dobar borac. Kada sam ga pobijedio, znao sam da smo “pogodili” formu, pronašli recept i samo je bilo bitno izbjeći ozljedu. U osmini finala sam pobijedio Amerikanca Gonzalesa, svjetskog prvaka iz 2021. Tu sam ušao s pobjedničkim stavom, to se vidjelo u prvoj rundi već. Moram priznati da sam to izvrsno odboksao. Zadao sam mu i nekoliko bolnih udaraca. U četvrtfinalu je suparnik bio Bugarin Čolov kojeg sam znao jako dobro sa sparinga, nekoliko puta smo se tako borili.”

Osvrnuo se i na spornu polufinalnu borbu protiv Ummatalieva:

“U prvoj sam rundi, nakon dvije-dvije i pol minute prve runde, vodio, bio bolji. To su vidjeli njegovi treneri i iz kuta mu sugerirali da svom snagom krene naprijed, samo što je to činio na “prljav način”. Udarac ispod pojasa, pa iza glave, dosta hrvanja. Sudac, ne znam što je vidio, ali umjesto da njemu da jednu, pa drugu javnu opomenu, on je meni brojao. Ne znam kako to i zašto, ali je činjenica da sam tada malo energetski pao. Vjerujem, da toga nije bilo, da bih ga sigurno dobio. Siguran sam, 70-80% da bih ga dobio. Znao sam da je on malo “prljav” boksač, ali nisam ipak očekivao ovakvo što i morat ću se za takve situacije drugi put bolje pripremiti.”

Veočić je za kraj otkrio planove za budućnost:

“Ne mislim u potpunosti prijeći u profesionalni boks, ne prije Igara u Los Angelesu, ali imam tu pozitivu i nije isključeno da možda odradim koji i profi-meč prije Los Angelesa. Mogao bih se okušati, a sad u kojoj mjeri i hoćemo li krenuti, to ostaje za vidjeti.”