Zvijezda Senegala: Sramota je što smo im dali samo tri gola

U utakmici prvog kola skupine D Afričkog kupa nacija Senegal je u Tangeru uvjerljivo svladao Bocvanu rezultatom 3:0 i bez većih problema potvrdio status favorita. Junak susreta bio je napadač Bayerna Nicolas Jackson, koji je postigao prva dva pogotka u 40. i 58. minuti, dok je konačnih 3:0 u završnici susreta postavio Cherif Ndiaye, napadač Samsunspora i bivši igrač Gorice.

Nakon utakmice oglasio se iskusni veznjak Senegala i Evertona Idrissa Gana Gueye, koji unatoč uvjerljivoj pobjedi nije skrivao nezadovoljstvo učinkom svoje momčadi.

“Dobro je pobijediti s 3:0, dali smo tri gola i sačuvali mrežu netaknutom. Ipak, smatram da je sramota što smo postigli samo tri pogotka protiv protivnika od kojeg smo znatno kvalitetniji. Trebali smo ih potpuno nadigrati, jer samo tako ovakvi suparnici počnu pokazivati poštovanje”, poručio je 36-godišnji Gueye.

Senegal u idućem kolu čeka dvoboj protiv DR Konga. Drugo kolo skupine D igra se 27. prosinca, kada će se sastati Benin i Bocvana te Senegal i DR Kongo. Na Afričkom kupu nacija nastupaju 24 reprezentacije raspoređene u šest skupina po četiri ekipe, a u osminu finala prolaze dvije najbolje momčadi iz svake skupine te četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije. Aktualni naslov prvaka brani Obala Bjelokosti.

