Zvijezda Intera komentirala Petra Sučića: ‘On nije novi ja i nikad neće biti’

Nogomet 16. lis 202517:13 0 komentara
Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Armenac Henrikh Mkhitaryan (36), dao je veliki intervju za DAZN u kojem je govorio između ostalog i o mladoj zvijezdi hrvatske reprezentacije, Petru Sučiću.

Podsjetimo, Sučić je u Inter stigao ovog ljeta iz zagrebačkog Dinama, a polako postaje ključni igrač i hrvatske reprezentacije.

Mkhitaryan je imao samo riječi hvale za njega.

“Sučić? On nije novi Mkhitaryan i nikada neće biti. Ima svoje vlastite karakteristike i stvarat će svoju vlastitu povijest. Budućnost je njegova, uvjeren sam da će puno dati Interu, ali ne trebamo ga zvati novim Mkhitaryanom. On je Petar Sučić“, zaključio je Mkhitaryan.

