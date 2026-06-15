Zvijezda Engleske: Želim igrati protiv Hrvatske

Podijeli :

(Photo by Vince Mignott/DeFodi Images) via Guliver Image

Engleski krilni igrač Bukayo Saka rekao je da je spreman riskirati svoju formu i igrati unatoč bolovima za momčad Thomasa Tuchela na Svjetskom prvenstvu, inzistirajući da je spreman za utakmicu protiv Hrvatske u srijedu unatoč problemu s Ahilovom tetivom.

Krilni igrač Arsenala pažljivo je kontrolirao svoje opterećenje pred kraj sezone, započevši samo jednu utakmicu u gotovo mjesec dana, te je priznao da se ne osjeća potpuno spremnim. Ali ostaje odlučan doprinijeti, unatoč tome što je izbornik Tuchel nedavno primijetio da Saka nije mogao trenirati uzastopnim danima zbog problema.

‘Modrić je želio biti prvi Hrvat u Man. Unitedu’: Evo kako je transfer propao Hrabre najave suparnika Hrvatske: ‘Pregazit ćemo sve u skupini’

24-godišnji Saka rekao je da igrači često moraju birati između zaštite sebe i ispunjavanja očekivanja te se zavjetovao da će igrati unatoč bolovima.

“Kao igrači, to je najveći rizik, pogotovo ako se ne osjećate najbolje. Imate izbor hoćete li ne igrati ili ćete se izložiti znajući da će vas ljudi suditi isto.Na kraju dana, ljude zapravo nije briga kako se osjećate, očekuju da pružite rezultate, očekuju da se dobro snađete. Sretan sam što sam prihvatio rizik. Osjećam se puno bolje nego u ožujku i spreman sam za igru.“

Sakin posljednji nastup bio je za Arsenal u njihovom porazu u finalu Lige prvaka od Paris Saint-Germaina 30. svibnja kada je igrao 83 minute.

Međutim, Tuchel je prošli tjedan rekao da je „vrlo malo vjerojatno“ da će Saka moći „počinjati i završavati utakmice“ na Svjetskom prvenstvu.

Saka će uskoro odigrati svoj 50. nastup za Englesku i vjerojatno će dijeliti dužnosti na desnom krilu s bliskim prijateljem i suigračem iz Arsenala Nonijem Maduekeom.

„To je prilično jedinstveno“, rekao je Saka. „Imati dva igrača na istoj poziciji koji su toliko bliski kao mi – ne znam baš kako to funkcionira, ali funkcionira. Noni mi je kao brat na terenu i izvan njega. Tjeramo se, razgovaramo svaki dan i želimo da jedan drugome dobro ide.“

Što se tiče timskih ciljeva, pobjeda protiv Hrvatske u srijedu bi Englesku odvela prema osvajanju skupine L.

“Mislim da bi to bio veliki poticaj“, rekao je Saka. “Sjećam se da smo u Kataru 2022. napravili upravo to, pobjedili 6:2 Iran u prvoj utakmici. Počeli smo vrlo oštro i to nam je dalo puno samopouzdanja. Ali istovremeno, nije stvar u tome kako počinjete – to ste već vidjeli u prošlosti s drugim pobjednicima – ali mi ćemo se samo usredotočiti na pobjedu u srijedu, a onda ćemo nastaviti dalje.“