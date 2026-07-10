Zvijezda Borussije koja se sukobila s Kovačem odlazi u Barcelonu

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Riječ je o transferu vrijednom 22 milijuna eura.

Karim Adeyemi uskoro će i službeno postati novi igrač Barcelone. Kako javlja Fabrizio Romano, katalonski klub postigao je dogovor s Borussijom Dortmund o transferu vrijednom 22 milijuna eura, uz mogućnost da odšteta kroz bonuse naraste za dodatnih sedam milijuna.

Njemačkog reprezentativca posebno je želio trener Hansi Flick, koji smatra da se njegove kvalitete idealno uklapaju u stil igre kakav želi razviti u Barceloni. Zanimljivo, Adeyemi se s katalonskim velikanom povezivao još tijekom razdoblja provedenog u RB Salzburgu.

U prošloj sezoni, pod vodstvom Nike Kovača, upisao je 39 nastupa u svim natjecanjima te pritom zabio deset pogodaka i dodao šest asistencija. Karijeru je započeo u RB Salzburgu, dio vremena proveo je na posudbi u Lieferingu, a u Borussiju Dortmund stigao je 2022. godine. Za njemački klub ukupno je odigrao 146 utakmica, postigao 36 golova i namjestio još 25.

Boravak u Dortmundu nije obilježio samo dobrim igrama. Adeyemi je tijekom tog razdoblja nekoliko puta dolazio u sukob s trenerom Nikom Kovačem, a nakon jedne burne reakcije zbog zamjene klub ga je kaznio sa 90 tisuća eura. Osim toga, platio je i 450 tisuća eura zbog slučaja ilegalnog posjedovanja oružja.