Bild: Yamal je zamalo završio u Bayernu

AP Photo/Emilio Morenatti via Guliver

Lamine Yamal je sa samo 18 godina jedan od najboljih nogometaša današnjice, a njemački list Bild otkriva da je Španjolac mogao završiti u redovima Bayerna.

Naravno, ne u ovom, pa čak ni u prethodnom prijelaznom roku.

Još u mlađim uzrastima, Yamal je pokazao da može biti izniman igrač. Međutim, to se nije moglo sa sigurnošću znati, međutim, nije samo Barcelona imala povjerenja u njega, već i Bayern.

Naime, kako otkrivaju njemačke novine Bild, Bayern je poslao Barceloni ponudu od pet milijuna eura za tada 14-godišnjeg Yamala. Sve je bilo blizu dogovora, međutim, umiješala se treća strana.

Te godine, kao vrlo mlad, Yamal je dobio novog agenta u liku Jorgea Mendesa, jednog od najboljih i najpoznatijih agenata u Europi.

U tom trenutku, Mendes ga je nagovorio da ostane u Barceloni i posao je efektivno propao. Podsjetimo se da je u to vrijeme Barcelona bila u teškoj financijskoj situaciji i transfer bi se sigurno dogodio da agent nije bio uključen. Ostatak je povijest, i za Yamala i za Barcelonu.