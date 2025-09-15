Zoran Zekić nakon Sarajeva ponovno u SHNL-u?

Podijeli :

Guliver Images

Zoran Zekić je bez posla od kolovoza kad je odstupio s mjesta trenera Sarajeva.

No čini se da se možda pojavio novi potencijalni poslodavac.

Kako piše Večernji list, Zekić je kandidat za klupu Istre koja je bez trenera nakon što je otpustila Gorana Tomića. Kandidati su još navodno Željko Sopić i Samir Toplak; obojica bez kluba.

U prvih šest utakmica Puljani su ostvarili samo jednu pobjedu. Imaju dva remija i tri poraza, a novi trener se očekuje na klupi sljedećeg vikenda kada u Pulu stiže Osijek.