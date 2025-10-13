‘Zločesti dečko talijanskog nogometa’ oštro o Gattusovim izabranicima

Više kod igrača ne vidim želju nositi dres "Azzurra", kazao je talijanski napadač Mario Balotelli gostujući na Trento Sports Festivalu.

Azzurri se nisu plasirali u Rusiju i Katar, a sada ima “opasno visi” i plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. Italija trenutačno drži drugo mjesto u skupini I sa šest bodova manje od Norveške koja ima i utakmicu više. Italiju u utorak očekuje domaći ogled protiv Izraela nakon kojeg bi zaostatak mogli smanjiti na tri boda.

POVEZANO VIDEO / Gattusova Italija pobijedila Estoniju i zadržala nade u direktni prolazak na Svjetsko prvenstvo

U studenom obje ekipe očekuju još dvije utakmice, Norvežane Estonija, a Talijane Moldavija prije njihovog međusobnog susreta u Milanu 16. studenog. Norveška bi pobjedom protiv Estonije mogla doći na San Siro s tri boda više i uvjerljivom razlikom pogodaka. Trenutačno Erling Haaland i društvo su na +26, dok je Italija na +7. Azzurrima bi osvajanjem drugog mjetsa preostale dodatne kvalifikacije.

“Za mene je reprezentacija velika tema razgovora. Ovo nije napad ni na koga, ali često vidim igrače kako igraju za reprezentaciju bez želje da brane dres nacije i to mi se ne sviđa. Kad sam bio u reprezentaciji, bio sam ponosan što predstavljam Italiju, a to mi nedostaje,” kazao je 35-godišnji talijanski napadač za Gazzettu.

Premda se talijanska vrsta nalazi u teškoj situaciji, Balotelli je uvjeren kako će se plasirati na SP.

“Uvjeren sam da ćemo doći do toga,” dodao je.

Trenutačno je bez kluba nakon što je napustio Genou. Prije toga je igrao za Adanu, Sion, Monzu, Bresciju, Marseille, Nicu, Milan, Liverpool, Manchester City i Inter.

Njegovu karijeru obilježili su sjajni nastupi i golovi, zbog čega je dobio nadimak “Super Mario“, ali i mnogobrojni skandali i incidenti, zbog kojih su ga zvali i “zločesti dečko talijanskog nogometa”.

Balotelli je u karijeri osvojio devet trofeja, a za talijansku reprezentaciju postigao je 14 golova u 26 nastupa. Bio je dio momčadi koja je izgubila finale Europskog prvenstva 2012. od Španjolske, a sudjelovao je i na Svjetskom prvenstvu 2014.

“Trenutačno imam nekoliko ponuda, moram odlučiti hoću li potpisati. Treniram nekoliko puta tjedno i u vrlo sam dobroj fizičkoj formi. Imao sam ponude iz inozemstva, ali nadao sam se da ću pronaći momčad u Italiji. Dobio sam nekoliko ponuda i moram odlučiti hoću li odmah potpisati ili pričekati prijelazni rok u siječnju,” poručio je.