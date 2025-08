Zekić: Neki igrači nepotrebno divljaju, ponašaju se kao da je ovo njihova privatna prčija

Podijeli :

Guliver Image

Momčad Sarajeva odigrala je neriješeno protiv bijeljinskog Radnika 4:4 u drugom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine, a nakon utakmice trener Zoran Zekić nije mogao biti zadovoljan.

Sarajevo je vodilo čak 3:0, Radnik je preokrenuo na 3:4, a Turkeš je spasio bod pred kraj utakmice.

Zekić je nezadovoljan sebičnošću nekih igrača, nakon čega je krenuo “potop”.

“Ponašamo se nonšalantno. Pojedini igrači se ponašaju kao da je ovo njihova privatna prćija. Osim teškog udarca koji smo primili u četvrtak u Europi, evo sada i novi udarac. Ispričavam se svima.”

“Teško je bilo što pametno reći nakon svega što se događalo. Ovo će vjerojatno zvučati idiotski, ali mislim da smo bili bolji. Opet bezbroj šansi, opet nepoštivanje nekih osnovnih postulata nogometa, života i svega. Ne poštujemo šanse koje stvaramo. To je stvarno užasno. Moramo ovo riješiti ranije, imali smo dovoljno trenutaka. Nemoguće je da imaš sve pod kontrolom i vodiš 3:0, a onda uđeš u divljanje, ostaviš sredinu praznu i dogodi se ovo što se dogodilo”, rekao je Zekić pa nastavio:

“Apsolutni pad koncentracije i divljanje u trenucima kada treba igrati pametan nogomet glavni su razlozi ovog poraza. Igrači odluče igrati neki svoj nogomet i nepotrebno divljaju, a tako sve unište. Sami smo protivniku omogućili da nas pobijedi”, istaknuo je Zekić.

“Na 3:0 trebaš samo odigrati dovoljno pametno, no očito je to ponekad kompleksno. Očekivanja su ovdje velika. Za prvih 60 minuta nemam zamjerke, bili smo poletni, stvarali smo trokute, ali ovo što se dogodilo nakon toga me šokiralo.”