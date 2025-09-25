Zanimljiva statistika: Dinamo je u posljednjih 20 utakmica Europske lige izgubio samo dva puta

Podijeli :

xIgorxKupljenikx via Guliver

Plavi su na otvaranju Europa lige svladali Fenerbahče rezultatom 3:1.

Junak Dinama s dva gola bio je Dion Drena Beljo, a konačan je rezultat u sudačkoj nadoknadi postavio Monsef Bakrar. Dobrom su predstavom Plavi nastavili pozitivan trend koji drže u grupnoj fazi Europa lige.

Football Meets Data, stranica specijalizirana za nogometnu statistiku ističe da je Dinamo u zadnjih 20 utakmica grupne faze Europa lige izgubio samo dva puta.

Bolji su bili samo bečki Rapid i engleski West Ham, dok su se bodovi dijelili u pet navrata.