VIDEO / Beljo: Uspjeli smo pokazati Dinamo u najboljem svjetlu u Europi

Dinamo je na Maksimiru svladao Fenerbahče 3:1 u prvom kolu Europa lige, a junak domaćina bio je dvostruki strijelac Dion Drena Beljo.

“Stvarno sam izuzetno sretan, presretan zbog dva pogotka i pogotovo tri boda pred našom publikom. Jako dobro smo se taktički pripremili, bili smo jako kompaktni u srednjem bloku i stvarali smo im probleme na polukontre i kontre”, započeo je pa se osvrnuo na Fenerbahče:

“Slažem se da oni danas nisu djelovali kao tako skupa momčad kad je Dinamo bio pravi, kad su ostvarivali neke dobre pozicije, naša individualna kvaliteta je došla do izražaja i čestitam dečkima na tome.”

Pobjedi na Maksimiru prethodilo je slavlje u najvećem hrvatskom derbiju u subotu na Poljudu.

“Pobjeda u derbiju uvijek je od izuzetnog značaja i to daje vjetar u leđa, ali za Europu ti ne treba dodatna motivacija. Htjeli smo pokazati Dinamo u najboljem svjetlu u Europi i mislim da smo to danas uspjeli.”

Za kraj, Beljo se osvrnuo na činjenicu da Dinamo trenutno drži prvo mjesto Europa lige.

“Vidio sam to, odlično izgleda i potrudit ćemo se da to što duže tako ostane.”