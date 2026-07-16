Zabio gol za prolaz Hajduka pa poručio: Težak dan za nas, čeka nas momčad iz Lige prvaka

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Vojko Basic CROPIX

Nogometaši Hajduka izborili su plasman u drugo pretkolo Europske lige nakon što su s ukupnih 3:2 izbacili slovačku Žilinu. U uzvratu na gostovanju poraženi su 2:1, no prednost od 2:0 iz prve utakmice bila je dovoljna za prolazak.

Splićani su poveli u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena pogotkom Aleca van Hoorenbeecka. Domaćin je izjednačio u 53. minuti preko hrvatskog napadača Marka Roginića, dok je konačnih 2:1 postavljeno autogolom Darija Melnjaka u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Unatoč porazu, Hajduk je zadržao ukupnu prednost i osigurao mjesto u drugom pretkolu, gdje ga očekuje ciparski Pafos. Prvi susret igrat će se 23. srpnja na Poljudu, dok je uzvrat zakazan za 30. srpnja na Cipru.

Van Hoorenbeeck: Sretan sam da smo prošli dalje

Strijelac jedinog Hajdukovog gola obratio se medijima nakon susreta: “Sretan sam da smo prošli dalje, ali je bio težak dan za nas. Znali smo da će napadati, tajming mog gola bio je savršen. Nismo bili spremni za drugo poluvrijeme, stvarali su šanse i zabili nam. Kad smo kontrolirali susret na kraju, zabili su i drugi gol, ali je najbitnije da smo prošli dalje.

U Splitu smo bili puno bolji na lopti i više smo se kretali pa su imali problema pratiti nas. Ovdje to nije bio slučaj, nismo bili toliko dobri u posjedu. Slijedi nam Pafos, odlična su momčad, prošle godine su igrali Ligu prvaka i bili dobri. Morat ćemo se pripremiti i analizirati ih za prvu utakmicu u Splitu. Imamo šanse ići dalje”, rekao je stoper Hajduka.