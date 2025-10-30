Za Dinamo je danas stigla loša vijest iz – Norveške! Evo što se događa

Već se naveliko priča o Ligi prvaka iduće sezone...
U norveškom prvenstvu u srijedu je odigran susret 26. kola između Branna i Bodø/Glimta, koji je završio pobjedom gostiju rezultatom 2:1. Tim trijumfom momčad iz Bodøa ponovno je preuzela vodeću poziciju na tablici, s dva boda prednosti ispred Vikinga.
Ne bi to ništa bila čudna vijest da se ne tiče – Dinama. Naime Bodø/Glimt je izravan konkurent Dinamu za potencijalno mjesto u Ligi prvaka sljedeće sezone, pod uvjetom da hrvatski prvak osvoji domaće prvenstvo.
Norveški prvak trenutno ima značajno bolji europski koeficijent od Dinama, što znači da bi u slučaju osvajanja naslova imao osiguran izravan plasman u Ligu prvaka. Dinamo bi tada morao krenuti od drugog pretkola kvalifikacija.
Do kraja norveške sezone ostala su još četiri kola, a Bodø/Glimt ima dva boda više od Vikinga, stoga će se idućih tjedana u Zagrebu pomno osluškivati vijesti iz Norveške.
