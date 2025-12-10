Yamal srušio Mbappeov rekord u Ligi prvaka pa zaradio suspenziju

Podijeli :

(AP Photo/Joan Monfort) via Guliver Image

Mladi biser Barcelone, Lamine Yamal, u utorak navečer ispisao je novo poglavlje klupske i europske povijesti. U pobjedi Katalonaca 2:1 protiv Eintrachta iz Frankfurta u Ligi prvaka upisao je asistenciju za odlučujući pogodak i tako prestigao Kyliana Mbappéa, postavši igrač mlađi od 18 godina s najviše izravnih sudjelovanja u golovima u ovom natjecanju, prenosi Goal.com.

Barcelona je do tri boda došla teže od očekivanog. Gosti iz Frankfurta poveli su pogotkom Ansgara Knauffa, no domaćin je u nastavku susreta preokrenuo rezultat. Junak večeri bio je Jules Koundé, koji je postigao oba gola, dok su mu asistirali Marcus Rashford i Lamine Yamal.

VIDEO / Kounde s dva gola u tri minute preokrenuo susret u korist Barcelone

Dodavanjem za Koundéov pobjednički pogodak Yamal je stigao do ukupno 14 izravnih sudjelovanja u golovima u Ligi prvaka. Sedam puta se upisao u strijelce i sedam puta asistirao. Time je srušio dosadašnji rekord Kyliana Mbappéa, koji je kao tinejdžer imao 13 takvih učinaka (10 golova i tri asistencije). Budući da Yamal 19. rođendan slavi tek u srpnju, jasno je da ima još dovoljno prilika dodatno povećati taj učinak.

Unatoč velikom uspjehu, večer nije prošla bez mrlje. Yamal je zaradio treći žuti karton u ovogodišnjoj Ligi prvaka, zbog čega će morati odraditi automatsku suspenziju i propustiti sljedeći europski susret Barcelone u siječnju protiv Slavije iz Praga.

Mladi napadač je u završnici utakmice zamijenjen, a po njegovoj reakciji bilo je vidljivo da nije bio zadovoljan tom odlukom. Trener Hansi Flick nakon susreta objasnio je razloge izmjene.

„Lamine je bio pomalo razočaran izlaskom, ali imao je žuti karton i trebale su nam svježe noge. Ovo su iznimno važna tri boda. Imali smo kontrolu nad utakmicom, iako je bila vrlo zahtjevna jer su se protivnici branili duboko. Moramo gledati sebe i pokušati osvojiti još šest bodova“, poručio je Flick.

Nakon europskih obveza, Barcelona se vraća prvenstvu, gdje trenutno ima četiri boda prednosti ispred Real Madrida. Momčad Hansija Flicka do kraja 2025. godine očekuju još dva ligaška ispita. U subotu dočekuju Osasunu Ante Budimira dok će 21. prosinca gostovati kod Villarreala na stadionu La Cerámica, nakon što je otpala mogućnost da se ta utakmica odigra u Miamiju.