VIDEO / Kounde s dva gola u tri minute preokrenuo susret u korist Barcelone

Barcelona ponovno nije dobro otvorila susret Lige prvaka. Nakon dvije utakmice bez pobjede, činilo se da neće na dobro i protiv Eintrachta iz Frankfurta. Međutim, nakon zaostatka od 1:0 pomoću Julesa Koundea došli su do pobjede 2:1. U 21. minuti su gosti izigrali obranu Barcelone u dva poteza. Nathaniel Brown uposlio je Ansgara Knauffa koji je pobjegao obrani, a potom je pogodio iza leđa Joana Garcije za 1:0. Barcelona je ipak uspjela uzvratiti. U drugom dijelu je u 50. minuti Jules Kounde zabio za 1:1. Tri minute kasnije isti igrač pogodio je za 2:1, ponovno glavom. To su mu bili prvi golovi u Ligi prvaka nakon pet godina. 2020. godine još je igrao u Sevilli. Barcelona je ovom pobjedom uspjela doći do 14. mjesta u Ligi prvaka dok je Eintracht tek na 30. mjestu.