Xabi Alonso napustio klupu Real Madrida

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

Real Madrid je u nedjelju izgubio finale španjolskog Superkupa od Barcelone s 3:2, a dan nakon stigla je vijest iz Madrida da je Xabi Alonso napustio klupu Los Blancosa.

“Real Madrid C. F. obavještava da je zajedničkim dogovorom kluba i Xabija Alonsa donesena odluka o završetku njegove epizode na mjestu glavnog trenera prve momčadi.

Xabi Alonso uvijek će imati naklonost i poštovanje svih madridista, jer je legenda Real Madrida i u svakom je trenutku predstavljao vrijednosti našega kluba. Real Madrid uvijek će biti njegov dom.

Klub zahvaljuje Xabiju Alonsu i cijelom njegovu stručnom stožeru na radu i predanosti tijekom ovog razdoblja te im želi puno sreće u novoj etapi njihovih života”, napisali su iz kluba.

Xabi Alonso je na klupi Reala odradio samo 34 utakmice, a osvajao je 2,24 boda po utakmici. U španjolskoj La Ligi zaostaju četiri boda za vodećom Barcelonom, a u Ligi prvaka su na sedmom mjestu.

Pod Alonsom nisu oduševili ni na FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu gdje su upisali težak poraz od PSG-a (4:0), a sada su izgubili i u finalu španjolskog Superkupa u Saudijskoj Arabiji.