Legenda Manchester Uniteda: ‘Ne volim Arsenal, ali…’

AP Photo/Ian Walton via Guliver

Jedna od najvećih legenda Manchester Uniteda Wayne Rooney ima svoju emisiju na engleskom BBC radiju, a jedna od tema dana bio je Arsenal, a samim time i Mikel Arteta.

Kao bivši igrač Manchester Uniteda Rooney nema pretjerano velike simpatije prema Arsenalu, ali ipak ima klub kojeg više “mrzi”.

“Slušajte, ne volim Arsenal, ali radije bi da oni osvoje ligu, a ne Liverpool”, započeo je Rooney.

Potom je ipak rekao što mu je drago kod Topnika.

“Sviđa mi se što rade. Pronalaze rješenja, pronalaze način. Teško ih je pobijediti, ne primaju puno golova i mislim da se nešto dobro događa.

Stvarno se nadam da će osvojiti jer mi je Mikel Arteta jako drag. On je pomalo lud u svojim metodama, ali imao sam tu čast sjesti i popričati s njim. Stvarno mi je drag i nadam se da će osvojiti.”

Nakon toga je još malo opisao Arsenal.

“Ovo je drugačiji Arsenal. Mentalno su jaki, imaju dobre karaktere u ekipi. Da biste osvojili Premier ligu morate se suočiti s brojnim izazovima. Morate ići kod Newcastlea i ostati pribrani i smireni nakon što počnete gubiti. To je ono što prvaci rade.”