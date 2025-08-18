Vuškovićev suigrač potpisao novi ugovor

Podijeli :

via Guliver

Tottenham je u prvom kolu Premier lige pobijedio Burnley s 3:0, a važnu ulogu imao je Djed Spence koji je odigrao cijeli susret. Bek Spursa koji je utakmicu odigrao na krilu važna je karika pod Thomasom Frankom, a sada je stigla potvrda i koliko važna.

25-godišnji Englez je službeno potpisao novi ugovor sa sjevernolondonskim klubom. Prema informacijama njegov novi ugovor vrijedit će do 2029. godine.

VIDEO / Tottenham lako protiv novih premierligaša, Vušković odsjedio na klupi

Spence je u klub došao iz Middlesbrougha 2022. godine za oko 15 milijuna eura. Posljednje dvije sezone proveo je na posudbama u tri kluba – Rennesu, Leeds Unitedu i Genovi.