VIDEO / Tottenham lako protiv novih premierligaša, Vušković odsjedio na klupi

Premier liga počela je u petak pobjedom Liverpoola nad Bournemouthom da bi u subotu u rano poslijepodne Aston Villa i Newcastle remizirali bez pogodaka. Uslijedio je potom najprometniji termin, onaj u 16 sati, a tada su u najvišem rangu engleskog nogometa odigrane tri utakmice.

Pažnja engleske javnosti bila je usmjerena na prvake Europske lige Tottenham koji je na domaćem terenu dočekao novog prvoligaša Burnleyja. Nije trebalo dugo da Spursi povedu. Već u 10. minuti je Richarlison zatresao mrežu Martina Dubravke.

Do kraja poluvremena novi prvoligaši su bili nešto bolji te su nekoliko puta zaprijetili Guglielmu Vicariju, ali do izjednačenja nisu došli i Tottenham je prvi dio zaključio s vodstvom od 1:0.

Na druge dvije utakmice između Brightona i Fulhama te Sunderlanda i West Hama u prvih 45 minuta nije bilo pogodaka.

U drugom dijelu je Tottenham povećao prednost sjajnim golom Richarlisona u 60. minuti, a onda je šest minuta kasnije Brennan Johnson zabio za 3:0.

Drugi dio bio je efikasan i na drugim premierligaškim terenima jer je Brighton u 55. minuti preko Matta O’Rileyja zabio za 1:0 dok je Sunderland u svom povratničkom nastupu u Premier ligi preko Eliezera Mayende poveo protiv West Hama.

Ubrzo nakon je Sunderland i povećao prednost pogotkom Daniela Ballarda koji je lani bio jedan od ključnih igrača u lovu na povratak u vrh engleskog nogometa. Tako je sjevernoirski nogometaš zabio pogodak za osiguranje prve pobjede nakon osam godina čekanja.

Posljednje slavlje Sunderlanda u Premier ligi bilo je šestog svibnja 2017. godine kada su s 2:0 porazili Hull na gostovanju. Do kraja utakmice su Crne mačke još povećale prednost. Za velikih 3:0 pogodio Wilson Isidor.

Tako su sve dvije od tri utakmice u popodnevnom terminu pripale domaćima. Tottenham je s Lukom Vuškovićem na klupi slavio s 3:0, istim rezultatom slavio je i Sunderland dok je Brighton u posljednjim trenucima pogotkom Rodriga Muniza ispustio prednost protiv Fulhama.

Posljednji subotnji susret odigrat će Wolverhamtpon i Manchester City na Molineuxu.