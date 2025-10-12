Nakon 5 godina se vratio u reprezentaciju pa zahvalio Daliću: ‘Presretan sam, hvala mu na šansi’

Podijeli :

(AP Photo/Darko Bandic)

Hrvatska nogometna reprezentacija obavila je formalnost u Varaždinu te je u šestom nastupu skupine L kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine upisala petu pobjedu, svladala je Gibraltar s 3-0 (1-0). Pred kamere Nove TV stao je Domagoj Bradarić koji se vratio nakon pet godina u reprezentaciju.

“Presretan sam što sam se vratio, hvala Daliću na šansi. Drago mi je što smo ovom pobjedom okrunili njegovih 100 nastupa i nadam se da idemo na SP. Predivan je osjećaj opet biti tu, jako sam zadovoljan i sretan.

U klubu sam već drugu godinu i osjećam se jako dobro, želim rasti iz utakmice u utakmicu i nastaviti se dokazivati. Dobro smo stajali, nije lako kad se svi zabiju u kazneni prostor. Nedostajao je završni pas, ali je na kraju ovo bila rutinska pobjeda.”