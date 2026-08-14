Vraća se Mario Vušković, odlična vijest koja je HSV-u ipak stvorila logistički problem

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Eibner-Pressefoto Marcel von Fehrn EP_MFN via Guliver Images

Mario Vušković uskoro bi se trebao vratiti treninzima HSV-a nakon gotovo četiri godine izbivanja. Hrvatskom braniču četverogodišnja suspenzija zbog dopinga istječe sredinom studenoga, a već od 15. rujna moći će trenirati s momčadi kako bi se pripremio za povratak na teren.

U HSV-u već rade na njegovom povratku, a trener Merlin Polzin u kontaktu je s Vuškovićevim osobnim trenerom Joškom Vlašićem. Cilj je da branič u završne pripreme uđe što spremniji i usredotoči se na zahtjeve svoje pozicije.

Velik interes navijača mogao bi, međutim, stvoriti organizacijske probleme. Prema pisanju Bilda, Vuškovićev prvi trening moglo bi pratiti više od tisuću ljudi, zbog čega bi pomoćni teren bio premalen i predstavljao sigurnosni rizik. HSV zato razmatra mogućnost da se trening održi na Volksparkstadionu.

Klub pritom mora poštovati i pravila Njemačke antidopinške agencije, prema kojima Vušković tijekom trajanja suspenzije ne smije sudjelovati u klupskim marketinškim aktivnostima.

Nakon gotovo četiri godine bez službenog nogometa, Vušković je tako udaljen samo nekoliko mjeseci od povratka na teren.