Vraća se HNL, evo tko će suditi nadolazeće kolo

Fotoagenzia via Guliver Image

Nakon reprezentativne stanke nastavlja se prvenstvo.

Kraj tjedna donosi 10. kolo HNL-a, a sada su poznati i suci.

Slaven Belupo dočekuje aktualne prvake Rijeku u subotu od 15:30. Glavni sudac je Duje Strukan (Split), pomoćnici su Ivan Janić (Ilok) i Dujo Sarić (Klis), a u VAR sobi Ante Čuljak (Zagreb).

Derbi kola igraju Dinamo i Osijek na Maksimiru u subotu od 18 sati. Glavni sudac će biti Mateo Erceg (Benkovac), pomoćnici su Ivan Mihalj (Velika Gorica) i Kruno Šarić (Županja), dok će u VAR sobi biti Mario Zebec (Cestica).

Istri i Hajduku će u nedjelju od 16 sati pravdu dijeliti Patrik Kolarić. Pomoćnici Luka Pajić (Rijeka) i Sanja Rođak Karšić (Podravske Sesvete), a u VAR sobi Ivan Bebek iz Rijeke.

Ovo su suci preostalih susreta:

Vukovar – Lokomotiva, petak u 18 sati

Glavni sudac: Ante Terzić (Podstrana)

Pomoćnici: Vice Vidović (Solin), Stipe Brajković (Šibenik)

VAR: Tihomir Pejin (Donji Miholjac)

Gorica – Varaždin, nedjelja u 18:15 sati

Glavni sudac: Dario Bel (Osijek)

Pomoćnici: Marjan Tomas (Vladislavci)

Luka Kurtović (Osijek)